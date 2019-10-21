В Крыму хотят восстановить Центр дальней космической связи

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-21T18:49:58+03:00

В Крыму много объектов, связанных с космосом. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Госсовета Крыма ведут речь о развитии космической деятельности на полуострове. В пригороде столицы РК планируется обустроить Центр дальней космической связи.

- Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в письме в адрес спикера крымского парламента Владимира Константинова сообщил, что готовится к реализации инвестиционный проект, - делится информацией Крымское информационное агентство.

В документе идет речь о том, что Крым включен в качестве пилотного региона по реализации проекта «Цифровая Земля».

По предварительной информации Центр дальней космической связи обустроят в поселке Школьное Симферопольского района. Выбор не случаен: в этом населенном пункте в свое время работал «Наземный измерительный пункт №10». Именно из Школьного в 60-тидесятые года был проведен первый сеанс космической связи с первым в мире искусственным спутником Земли. Да и управление полетами всех военных космических аппаратов при СССР тоже велось из этого поселка.

В Школьном до сих пор есть специальные здания, сооружения и высокоточный радиотелескоп ТНА-40.

ИСТОЧНИК KP.RU