2019-10-21T18:49:58+03:00
Общество

В Крыму хотят восстановить Центр дальней космической связи

Комплекс появится на поселке Школьное Симферопольского района
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Крыму много объектов, связанных с космосом.В Крыму много объектов, связанных с космосом.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Госсовета Крыма ведут речь о развитии космической деятельности на полуострове. В пригороде столицы РК планируется обустроить Центр дальней космической связи.

- Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в письме в адрес спикера крымского парламента Владимира Константинова сообщил, что готовится к реализации инвестиционный проект, - делится информацией Крымское информационное агентство.

В документе идет речь о том, что Крым включен в качестве пилотного региона по реализации проекта «Цифровая Земля».

По предварительной информации Центр дальней космической связи обустроят в поселке Школьное Симферопольского района. Выбор не случаен: в этом населенном пункте в свое время работал «Наземный измерительный пункт №10». Именно из Школьного в 60-тидесятые года был проведен первый сеанс космической связи с первым в мире искусственным спутником Земли. Да и управление полетами всех военных космических аппаратов при СССР тоже велось из этого поселка.

В Школьном до сих пор есть специальные здания, сооружения и высокоточный радиотелескоп ТНА-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты проверили стоимость капремонта железной дороги вблизи Бахчисарая
В Крыму продадут шесть старых теплоходов
В Севастополе стартовал отопительный сезон
Анкеты для участия в крымском проекте «Твое правительство» можно подать до 23 октября
В Симферополе 22 октября частично отключат свет на 4 улицах
Ремонт аварийного моста в Симферополе закончится в середине ноября
Из Севастополя хотят запустить аэроэкспресс до симферопольского аэропорта
В Детском парке Симферополя посадили «семейные деревья»
Экс-сотрудников ГИБДД Севастополя приговорили к тюремному заключению за получение взяток
На закупку технической соли предприятие «Крымавтодор» потратит 33 миллиона рублей
В Севастополе начался отопительный сезон
Бри и Дорблю: В Ялте сожгли 22 килограмма санкционных сыров
Это не пробка. Это конь! Животное едва не устроило ДТП в Ялте
Жительница Симферополя упала с 40-метровой высоты и осталась жива
Под Феодосией столкнулись две легковушки: Пострадали три человека
В Бахчисарайском районе нормы ГТО сдали 400 человек
Симферополец вместо частного дома построил четырехэтажный особняк
Реестр долгостроев создадут в Ялте