В Крыму продадут шесть старых теплоходов
Крымские депутаты решили избавить ГУП «Крымские морские порты» от пассажирских теплоходов, которые не используются. Народные избранники приняли соответствующее распоряжение об отчуждение недвижимого имущества, находящегося в госсобственности.
На аукцион выставят семь судов: сборщик вод ПС-386 Феодосийского порта и шесть пассажирских судов Ялтинского порта. С молотка уйдут теплоходы «Аркадий Гайдар» (1975 год постройки), «Люба Шевцова» (1972 г.п.), «Надя Лисанова» (1974 г.п.), «Сергей Тюленин» (1974 г.п.), «Саманта Смит» (1986 г.п.) и пассажирское судно-катамаран «Крымская стрела» (1990 г.п).
Все эти суда уже больше пяти лет не используются, стоят на приколе и потихоньку разрушаются.
Деньги, что выручат от продажи, планируется пустить на содержание и охрану комплекса здания и имущества «Крымские морские порты».
ИСТОЧНИК KP.RU