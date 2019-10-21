В Крыму продадут шесть старых теплоходов

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-21T19:48:41+03:00

На полуострове есть судна, которые уже давно не используются. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На аукцион выставят суда, которые стоят на приколе больше пяти лет

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Крымские депутаты решили избавить ГУП «Крымские морские порты» от пассажирских теплоходов, которые не используются. Народные избранники приняли соответствующее распоряжение об отчуждение недвижимого имущества, находящегося в госсобственности.

На аукцион выставят семь судов: сборщик вод ПС-386 Феодосийского порта и шесть пассажирских судов Ялтинского порта. С молотка уйдут теплоходы «Аркадий Гайдар» (1975 год постройки), «Люба Шевцова» (1972 г.п.), «Надя Лисанова» (1974 г.п.), «Сергей Тюленин» (1974 г.п.), «Саманта Смит» (1986 г.п.) и пассажирское судно-катамаран «Крымская стрела» (1990 г.п).

Все эти суда уже больше пяти лет не используются, стоят на приколе и потихоньку разрушаются.

Деньги, что выручат от продажи, планируется пустить на содержание и охрану комплекса здания и имущества «Крымские морские порты».

ИСТОЧНИК KP.RU