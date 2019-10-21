Эксперты проверили стоимость капремонта железной дороги вблизи Бахчисарая

СЕГОДНЯ 20:04 2019-10-21T20:12:56+03:00

Здесь приведут в порядок два участка протяженностью 1,29 и 1,04 километра

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Крымский филиал Главгосэкспертизы России провел аудит сметной стоимости капитального ремонта железнодорожных путей в окрестностях Бахчисарая. В документах идет речь о реконструкции 1-ого главного пути на станции Самохвалово протяженностью 1,29 километра. Так же будет ремонтировать и 2-ой главный путь на станции Почтовая, а это еще 1,04 километра.

- По итогам рассмотрения представленных материалов выданы положительные заключения, - сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы РФ.

В окрестностях Бахчисарая произведут вынос и защиту кабелей, попадающих в зону работ, заменят верхнее строения путей, приведу в порядок щебеночный балласт, отрегулируют контактную сеть и другие работы. После реконструкции скорость движения для пассажирских поездов по максимуму составит 100 км/ч, для грузовых – 80 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU