Крымские пограничники нашли винтовку у гражданина России
В Крыму через российско-украинскую границу хотели провезти пневматическое ружье середины 20-ого века.
- При осмотре транспортного средства и багажа 33-летнего гражданина России, прибывшего из города Днепр обнаружена пневматическая винтовка, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Мужчина рассказал, что нашел оружие на даче, которая находится на территории Украины и решил забрать домой.
Крымские пограничники изъяли пневматическую винтовку и отдали на баллистическую экспертизу. По результатам экспертизы и будет принято решение о том, как наказать нарушителя правил пересечения границы Российской Федерации.
Всего в 2019 году пограничники зафиксировали порядка 40 попыток провоза оружия и боеприпасов, 36 - наркотических и психотропных веществ, 10 – предметов культурной или исторической ценности.
ИСТОЧНИК KP.RU