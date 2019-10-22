2019-10-22T09:52:33+03:00
Общество

Крымские пограничники нашли винтовку у гражданина России

Оружие привезли из украинского города Днепр
Галина КОВАЛЕНКО
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Оружие нашли в машине. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РКОружие нашли в машине. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК
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В Крыму через российско-украинскую границу хотели провезти пневматическое ружье середины 20-ого века.

- При осмотре транспортного средства и багажа 33-летнего гражданина России, прибывшего из города Днепр обнаружена пневматическая винтовка, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Мужчина рассказал, что нашел оружие на даче, которая находится на территории Украины и решил забрать домой.

Крымские пограничники изъяли пневматическую винтовку и отдали на баллистическую экспертизу. По результатам экспертизы и будет принято решение о том, как наказать нарушителя правил пересечения границы Российской Федерации.

Всего в 2019 году пограничники зафиксировали порядка 40 попыток провоза оружия и боеприпасов, 36 - наркотических и психотропных веществ, 10 – предметов культурной или исторической ценности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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