В Крыму проводят учения ракетные комплексы «Бастион» и «Бал»
На Черноморском флоте расчеты ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» запустили учебные ракеты по морским целям.
- Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота (ЧФ) провели электронные пуски ракет по морским целям, - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского Флота.
В самом начале черноморцы совершили марш для выполнения тренировок по развертыванию и подготовке к учебным стрельбам. Затем личный состав ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» нанес электронным способом удары по имитируемым надводным в акватории Черного моря.
В отделе информационного обеспечения Черноморского Флота отметили, что в тренировке приняли участие свыше 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.
ИСТОЧНИК KP.RU