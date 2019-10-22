В Крыму проводят учения ракетные комплексы «Бастион» и «Бал»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-22T11:01:09+03:00

В учениях приняли участие свыше 100 военнослужащих и 20 единиц техники

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На Черноморском флоте расчеты ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» запустили учебные ракеты по морским целям.

- Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота (ЧФ) провели электронные пуски ракет по морским целям, - сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского Флота.

В самом начале черноморцы совершили марш для выполнения тренировок по развертыванию и подготовке к учебным стрельбам. Затем личный состав ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» нанес электронным способом удары по имитируемым надводным в акватории Черного моря.

В отделе информационного обеспечения Черноморского Флота отметили, что в тренировке приняли участие свыше 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU