«Собака скелет с перерезанным горлом» довела крымчан до слез

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-22T12:11:48+03:00

Альма ждала своих хозяев, которые ее вывезли и бросили. Фото: Алена Самсон/ Группа помощи БЕЗДОМНЫМ животным «БЕЛЫЙ ТИГР»/VK

Животное не хотело покидать место, где ее оставил хозяин

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Фотография истощенного животного, у которого через кожу виднеются ребра, вызвала шок у крымчан. Многим просто хотелось плакать.

- В Трудолюбовке, ближе к Феодосии, на повороте сидит собака-скелет с перерезанным горлом, - сообщил автор снимка. - В руки не дается.

Тут же нашлись добрые сердца, захотевшие помочь бедолаге.

- Собака «с перерезанным горлом» отловлена. Ничего не перерезано, на шее веревка, сняли, - рассказала Ирина Володина, волонтер группы помощи бездомным животным «Белый тигр». - В ветеринаре нет нужды. Собаку просто вывезли и выбросили, а она преданно ждала.

Зоозащитники привезли ее домой и дали корм.

Бедолага засыпала в миске с кормом. Фото: Ирина Володина/Группа помощи БЕЗДОМНЫМ животным «БЕЛЫЙ ТИГР»/VK

- Ест и ест, и ест, и спит... в миске, - умиляются волонтеры. - Девочка очень-очень хорошая. Ко всем животным спокойна.

Найденышу дали имя - Альма.

Альме нужны хозяева. Фото: Ирина Володина/Группа помощи БЕЗДОМНЫМ животным «БЕЛЫЙ ТИГР»/VK

Теперь зоозащитники ищут для нее хозяина, который оценит замечательный нрав и стать овчарки.

ИСТОЧНИК KP.RU