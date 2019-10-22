«Собака скелет с перерезанным горлом» довела крымчан до слез
Фотография истощенного животного, у которого через кожу виднеются ребра, вызвала шок у крымчан. Многим просто хотелось плакать.
- В Трудолюбовке, ближе к Феодосии, на повороте сидит собака-скелет с перерезанным горлом, - сообщил автор снимка. - В руки не дается.
Тут же нашлись добрые сердца, захотевшие помочь бедолаге.
- Собака «с перерезанным горлом» отловлена. Ничего не перерезано, на шее веревка, сняли, - рассказала Ирина Володина, волонтер группы помощи бездомным животным «Белый тигр». - В ветеринаре нет нужды. Собаку просто вывезли и выбросили, а она преданно ждала.
Зоозащитники привезли ее домой и дали корм.
Бедолага засыпала в миске с кормом. Фото: Ирина Володина/Группа помощи БЕЗДОМНЫМ животным «БЕЛЫЙ ТИГР»/VK
- Ест и ест, и ест, и спит... в миске, - умиляются волонтеры. - Девочка очень-очень хорошая. Ко всем животным спокойна.
Найденышу дали имя - Альма.
Альме нужны хозяева. Фото: Ирина Володина/Группа помощи БЕЗДОМНЫМ животным «БЕЛЫЙ ТИГР»/VK
Теперь зоозащитники ищут для нее хозяина, который оценит замечательный нрав и стать овчарки.
ИСТОЧНИК KP.RU