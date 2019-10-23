Троллейбус «Шкода» вернули на Ангарский перевал после реставрации

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-23T16:41:36+03:00

Он, как и раньше, занимает место памятника

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Сотрудники предприятия «Крымтроллейбус» отреставрировали троллейбус марки «Шкода» и привезли его на Ангарский перевал. Там он стоял ранее.

Как сообщили в пресс-службе Минтрансе РК, специалисты обновили лакокрасочное покрытие, восстановили кузовные части, заменили оптику и обновили надписи на бортах троллейбуса.

- За 60 лет эксплуатации троллейбусы «Шкода 9TR» стали визитной карточкой столицы республики и южного берега Крыма, - уточнили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU