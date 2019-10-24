«Приходите и берите»: По Ялте разбросаны ящики с новыми противогазами
Фотографии ящиков с новенькими противогазами появились в одном из популярных пабликов.
Всего около 10 ящиков. Фото: Tigran Anisimov/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
- Кто? Как? Зачем? Возле санатория Кирова выкинули около 10 ящиков с противогазами, да еще и на проезжую часть, - поделился информацией очевидец. - Приходите и берите, лежат уже четвертый день.
Пользователи подсказали, что видели коробки с такими же содержимым в Гаспре и Алупке.
В социальных сетях нашлись шутники, заявившие: - Ну да, еще пять ящиков с пистолетами рядом стоит!
Любители юмора вспомнили и старый анекдот: «Папа, папа, я хочу, чтоб слоники еще побегали. Рота, надеть противогазы!».
Более серьезные пользователи проявили хозяйственную жилку, мол в фильтре противогаза активированный уголь, который в сто раз лучше древесного и его можно использовать для очистки самогона.
ИСТОЧНИК KP.RU