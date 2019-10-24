2019-10-24T13:30:56+03:00
Общество

«Приходите и берите»: По Ялте разбросаны ящики с новыми противогазами

Изделия для гражданской обороны нашли прямо на дороге [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Противогазы лежат на улице. Фото: Tigran Anisimov/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VKПротивогазы лежат на улице. Фото: Tigran Anisimov/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
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Фотографии ящиков с новенькими противогазами появились в одном из популярных пабликов.

Всего около 10 ящиков. Фото: Tigran Anisimov/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Всего около 10 ящиков. Фото: Tigran Anisimov/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Кто? Как? Зачем? Возле санатория Кирова выкинули около 10 ящиков с противогазами, да еще и на проезжую часть, - поделился информацией очевидец. - Приходите и берите, лежат уже четвертый день.

Пользователи подсказали, что видели коробки с такими же содержимым в Гаспре и Алупке.

В социальных сетях нашлись шутники, заявившие: - Ну да, еще пять ящиков с пистолетами рядом стоит!

Любители юмора вспомнили и старый анекдот: «Папа, папа, я хочу, чтоб слоники еще побегали. Рота, надеть противогазы!».

Более серьезные пользователи проявили хозяйственную жилку, мол в фильтре противогаза активированный уголь, который в сто раз лучше древесного и его можно использовать для очистки самогона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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