Галина Огнева вновь стала главой Алушты

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-24T16:22:29+03:00

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Экс-глава администрации Алушты Галина Огнева после проведенного конкурса вновь заняла эту должность. Ее кандидатуру поддержали на голосовании депутаты горсовета.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе городской администрации, конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов по итогам собеседований с претендентами на должность. Ими стали Галина Огнева и Яков Красенков.

А после этого депутаты поддержали должность Огневой.

Она занимала эту должность с февраля 2017 года, а покинула пост в октябре 2019 года, написав заявление по собственному желанию.

Кстати, крымчане могут поучаствовать в отборе кандидатур на должность глав администраций городов. Свой голос за понравившегося кандидата можно будет отдать онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU