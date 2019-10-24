Галина Огнева вновь стала главой Алушты
Экс-глава администрации Алушты Галина Огнева после проведенного конкурса вновь заняла эту должность. Ее кандидатуру поддержали на голосовании депутаты горсовета.
Как рассказали КП-Крым в пресс-службе городской администрации, конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов по итогам собеседований с претендентами на должность. Ими стали Галина Огнева и Яков Красенков.
А после этого депутаты поддержали должность Огневой.
Она занимала эту должность с февраля 2017 года, а покинула пост в октябре 2019 года, написав заявление по собственному желанию.
Кстати, крымчане могут поучаствовать в отборе кандидатур на должность глав администраций городов. Свой голос за понравившегося кандидата можно будет отдать онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU