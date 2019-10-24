2019-10-24T16:59:39+03:00
Политика

В Судаке выбрали главу администрации

Им стал Игорь Степиков
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: FacebookФото: Facebook
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На сессии городского совета в Судаке выбрали главу администрации города. Им стал Игорь Степиков.

Сначала кандидаты прошли конкурсную комиссию, а после этого одного из них и утвердили на должность депутаты.

- Хочу выразить огромную благодарность всем людям, поддержавшим меня в этом конкурсе рейтинговым голосованием в сети Интернет. Приложу все усилия, что бы оправдать ваши надежды и доверие результативной работой в должности главы администрации города Судак, - написал на своей странице в Facebook Степиков.

Он отметил, что на сегодня уже сформирована активная команда депутатов. Степиков подчеркнул, что только совместная работа принесет результаты, которых ждут жители.

Кстати, в Алуште главой администрации стала Галина Огнева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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