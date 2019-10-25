Ударивший журналиста в центре Симферополя чеченский мотоциклист принес извинения

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-25T14:53:41+03:00

На инцидент обратил свое внимание и глава Чечни, Рамзан Кадыров

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Абу Гаджиев, чеченский мотоциклист, ударивший корреспондента телеканала «Крым 24» в центре Симферополя, признал свою неправоту и принес извинения. Также, по словам молодого человека, он покинул Крым после произошедшего.

- Осознаю свою ошибку и прошу прощения. Общественность выступила с осуждением моего поступка. В социальных сетях этот инцидент вызвал негатив в отношении нашего народа и молодежи. Я прошу не судить всех чеченцев по моему поступку, - сообщил Гаджиев.

Напомним, конфликт произошел 19 октября на пешеходной части улицы Карла Маркса в Симферополе. Николай Уваров ,репортер телеканала "Крым24", сделал замечание мотоциклисту, гонявшему по пешеходной зоне. Разгневанный водитель спешился и ударил Уварова, сломав ему верхнюю челюсть.

Ситуация вызвала резонанс в обществе. На нее обратил внимание в том числе и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что замечание Уварова было справедливым, и осудил действи Гаджиева.

ИСТОЧНИК KP.RU