"Ударил бы выше - я был бы мертв": В Симферополе мотоциклист отправил журналиста в больницу

Официально на пешеходную часть улиц Карла Маркса и Пушкина могут проезжать только жители расположенных там домов и владельцы магазинов/кафе по специальным пропускам. Правда, вместе с ними заезжают байкеры и владельцы других авто, которые не прочь погонять по центру.

Попытка журналиста сделать нарушителю замечание привела к рукоприкладству.

- Это было в субботу, 19 октября. В тот вечер я отдыхал в кафе на Карла Маркса, - рассказывает КП-Крым репортер телеканала "Крым24" Николай Уваров. - Примерно в 20.30 я увидел, как по пешеходной зоне на большой скорости ехал мотоциклист. Он проехал прямо между пожилым мужчиной и ребенком. Мальчик упал и закричал.

Тогда Николай решил выйти из кафе, чтобы призвать лихача к порядку, когда тот будет ехать обратно.

- Но гонщик останавливаться не стал. Тогда я перегородил ему путь. Он начал кричать, что это дорога. Я ему ответил, что это тротуар. Затем он меня ударил. Судя по удару, это был боксерский джеб. Видимо, нарушитель был хорошо подготовлен. Удар лег так, что у меня теперь перелом верхней челюсти, - поделился с КП-Крым пострадавший.

По его словам, байкер был не один, а со "свитой". Мотоцикл не принадлежал ему, и он сразу же отдал транспорт друзьям.

- Человек 10 начали его успокаивать, чтобы драка не продолжилась. А сам виновник подошел к нам с женой и спросил, нет ли у нас претензий. Я ответил, что они точно будут, потому что я прощупал разлом - это скуловая кость. Дело в том, что она находится в пяти сантиметрах от височной доли. Если бы удар пришелся на 5 см выше, я бы умер, - отмечает Уваров.

После инцидента журналиста доставили в травмпункт городской больницы №6. Ему сделали снимок, который подтвердил, что повреждена верхняя скуловая кость. В медучреждении Николай написал заявление дежурному МВД, который прибыл в больницу.

Журналист перенес операцию. До 25 октября он будет на больничном.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба МВД по РК:

- В рамках поступившей информации проводится проверка. По ее результатам будет приниматься решение в рамках действующего законодательства.

КОМПЕТЕНТНО

Андрей Трофимов, председатель Союза журналистов Крыма:

- К нам в Союз журналистов не обращались по данному инциденту. Корреспондент не исполнял в этот момент свои профессиональные обязанности, не снимал сюжет. Потому мы не будем давать юридическо-правовую оценку в плане препятствования законной профессиональной деятельности. Другое дело, что журналист по складу своего характера - это гражданско-мотивированный человек. Если наш коллега сделал кому-то замечание, не думаю, что он хотел этим вызвать конфликт. Я солидарен с журналистским сообществом, которое ждет оценки правоохранительных органов.

МНЕНИЕ

Михаил Цуриков, глава клуба свободных мотоциклистов:

- Тот байкер, который устроил самосуд, пусть лучше сам сдастся в руки правосудия, потому что этот поступок многие мотоциклисты не одобрили. Мы, байкеры, не хотим, что бы из-за него тень падала на всю нашу братию.

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