Бабушки и дедушки любят отдыхать в Алуште, Феодосии и Евпатории

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-28T09:36:07+03:00

Алушта по душе туристам в возрасте. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Крым попал в топ-10 популярных курортов осени у поколения беби-бумер

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Стало известно, какие курорты и города выбирают бабушки и дедушки для поездок в осенью.

По данным забронированного жилья с 1 октября по 30 ноября этого года российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 популярных курортов осени у тех, кто родился в 1946 - 1964 годах.

Это поколение называют беби-бумеры. Главные их отличительные черты: активность, желание работать и отличное здоровье.

В октябре и ноябре непоседы с сединою на висках едут на курорты Крыма и Краснодарского края.

В десятку самых популярных курортов у бабушек и дедушек вошли такие города полуострова, как Алушта (средняя аренда жилья -1530 рублей / среднее время отдыха 5,8 ночи), Феодосия (1371 рубль / 4,4 ночи) и Евпатория (1265 рублей / 8,4).

ИСТОЧНИК KP.RU