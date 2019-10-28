В Севастополе работник банка украл 2 миллиона рублей и спрятал под могильной плитой

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-28T10:16:46+03:00

Украл деньги в банке и спрятал на кладбище. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Севастополе поймали 43-летнего мужчину, подозреваемого в краже 2 миллионов рублей из банковской ячейки.

- Местная жительница продала свою квартиру, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю. – Для сохранности вырученных денег она арендовала сейфовую ячейку в банке.

Но один из сотрудников учреждения взял, да и похитил деньги за квартиру. Свою добычу подозреваемый спрятал на городском кладбище под надгробной плитой заброшенной могилы.

Когда его задержали, то оказалось, что все деньги в целости и сохранности. Мужчина не успел потратить ни копейки. Все деньги изъяли и отдали хозяйке.

На подозреваемого завели уголовное дело за хищение в особо крупных размерах. По ч.4 ст. 158 УК РФ. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU