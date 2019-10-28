В Севастополе работник банка украл 2 миллиона рублей и спрятал под могильной плитой
В Севастополе поймали 43-летнего мужчину, подозреваемого в краже 2 миллионов рублей из банковской ячейки.
- Местная жительница продала свою квартиру, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю. – Для сохранности вырученных денег она арендовала сейфовую ячейку в банке.
Но один из сотрудников учреждения взял, да и похитил деньги за квартиру. Свою добычу подозреваемый спрятал на городском кладбище под надгробной плитой заброшенной могилы.
Когда его задержали, то оказалось, что все деньги в целости и сохранности. Мужчина не успел потратить ни копейки. Все деньги изъяли и отдали хозяйке.
На подозреваемого завели уголовное дело за хищение в особо крупных размерах. По ч.4 ст. 158 УК РФ. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU