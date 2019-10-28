Чиновники не нашли истока «винной реки» в Феодосии

СЕГОДНЯ 18:33 2019-10-28T18:46:06+03:00

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Жители Феодосии засняли на видео, как в Черное море льется река вишнево-красного цвета. Местные утверждают, что это - отходы производства винзавода, расположенного в городе.

- Стоит винный запах, - сообщает феодосийский активист Александр Талипов. - Судя по всему, какой-то винзавод (интересно какой, в черте Феодосии есть только один!) слил в ливневку отходы. Ждем заявления от властей, что все это экологическая чистая дождевая водица с травами.

Комиссия на нашла нарушений. Фото: пресс-служба администрации Феодосии

На место выехали представители сразу нескольких ведомств: прокуратуры Феодосии, Минэкологии РК, администрации Феодосии, а также муниципального учреждения «Городское благоустройство» и филиала ГУП РК «Вода Крыма». Пока что специалисты не нашли, откуда же течет «винная река».

- Было проведено первичное обследование системы ливневой и наружной канализации. Несанкционированных сбросов выявить не удалось, - сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Феодосии. - Мероприятия по выявлению источника выброса нечистот в акваторию Черного моря продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU