2019-10-28T18:46:06+03:00
Общество

Чиновники не нашли истока «винной реки» в Феодосии

Очевидцы засняли, как прямо в Черное море сбрасывают отходы производства спиртных напитков
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Черное море окрасилось в необычный цвет. Фото: ФЕОДОСИЯ | ПОДСЛУШАНО/VKЧерное море окрасилось в необычный цвет. Фото: ФЕОДОСИЯ | ПОДСЛУШАНО/VK
Изменить размер текста:

Жители Феодосии засняли на видео, как в Черное море льется река вишнево-красного цвета. Местные утверждают, что это - отходы производства винзавода, расположенного в городе.

- Стоит винный запах, - сообщает феодосийский активист Александр Талипов. - Судя по всему, какой-то винзавод (интересно какой, в черте Феодосии есть только один!) слил в ливневку отходы. Ждем заявления от властей, что все это экологическая чистая дождевая водица с травами.

Комиссия на нашла нарушений. Фото: пресс-служба администрации Феодосии

Комиссия на нашла нарушений. Фото: пресс-служба администрации Феодосии

На место выехали представители сразу нескольких ведомств: прокуратуры Феодосии, Минэкологии РК, администрации Феодосии, а также муниципального учреждения «Городское благоустройство» и филиала ГУП РК «Вода Крыма». Пока что специалисты не нашли, откуда же течет «винная река».

- Было проведено первичное обследование системы ливневой и наружной канализации. Несанкционированных сбросов выявить не удалось, - сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Феодосии. - Мероприятия по выявлению источника выброса нечистот в акваторию Черного моря продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Феодосии сбрасывают отходы в море без очистки: Экологи дали оценку «винной реке»
Родители маленькой крымчанки просят помощи: Нужны деньги для лечения ребенка
На строительство детского сада в Симферопольском районе потратят 193 миллиона рублей
В Крыму на несколько дней объявили штормовое предупреждение
Крымская Сахарная Головка вышла в финал конкурса самых веселых названий городов
В Евпатории выбрали нового градоначальника
Администрация Ялты проверяет информацию о «молотках и ножах» в местной школе
Суд приговорил педофила из Сак к 17-ти годам тюрьмы
В аэропорту «Симферополь» расширят перрон и построят новые рулежные дорожки
С 1 ноября вступит запрет на рыбалку в некоторых регионах Крыма
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
В Крыму начали выращивать оливки
В Симферополе изменятся маршруты двух троллейбусов
Аксенов: Крым побил рекорд по турпотоку
На евпаторийской трассе грузовик кузовом «зацепил» мост
В Севастополе работник банка украл 2 миллиона рублей и спрятал под могильной плитой