2019-10-30T14:36:02+03:00
Общество

Крымчане будут платить налог на жилье исходя из кадастровой стоимости

Квитанции на оплату придут жителям в 2021 году
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Квитанции об оплате жители получат в 2021 годуКвитанции об оплате жители получат в 2021 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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С 1 января 2020 года в Крыму будут рассчитывать налог на имущество физических лиц. Сумма будет начисляться из расхода кадастровой стоимости объектов капитального строительства.

Как сообщил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов, уже утверждены результаты кадастровой оценки этих строений.

Квитанции об оплате жители получат в 2021 году, пишет Крымское информационное агентство.

- В Крыму будет действовать понижающий коэффициент: первый год — 0,2 к сумме налога, во второй год – 0,4, на третий – 0,6. То есть суммы будут меньше, чем они фактически начислены. Ориентировочно, на трехкомнатную квартиру налог может достигать 400-600 рублей в год, - сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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