Чугунную ограду на набережной реки Салгир крепят монтажной пеной
В конце мая на набережной реки Салгир в Симферополе началась масштабная реконструкция за 600 миллионов рублей.
И когда вдоль Салгира начали устанавливать новенькое чугунное ограждение, то бдительные горожане сделали для себя неприятное открытие.
Элементы ограды запенили.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
- Почему элементы чугунного литья скрепляют не болтами, а монтажной пеной? – недоумевают горожане в соцсетях. - Так ведь вмиг все на детали растащат, все чугунное ограждение на пунктах приема металла окажется через год!
Вандалы уже разбирают ограду на мосту.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Перспектива мрачноватая. Тем более, что вандалы и воришки то и дело проявляют свои дурные наклонности.
Вот и на автодорожном мосту через Малый Салгир неизвестно куда пропали «головки» с чугунного ограждения.
Пена защитит ограду от влаги.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
- Это один из промежуточных этапов работы по установке литья. Действительно, щель между столбом и опорой заполняется монтажной пеной, а затем сверху наносится слой герметика черного цвета, который препятствует попаданию влаги, - сообщил КП-Крым Андрей Анацкий, руководитель компании «Асгард», подрядчика реконструкции набережной.
Генеральный директор предприятия объяснил, что затем все составляющие чугунной ограды, используя специальные электроды, крепко-накрепко сварят в одно целое.
ИСТОЧНИК KP.RU