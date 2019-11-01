Чугунную ограду на набережной реки Салгир крепят монтажной пеной

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-01T14:58:23+03:00

Подрядчик реконструкции обещает, что все будет в порядке [эксклюзив kp.ru, фото]

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В конце мая на набережной реки Салгир в Симферополе началась масштабная реконструкция за 600 миллионов рублей.

И когда вдоль Салгира начали устанавливать новенькое чугунное ограждение, то бдительные горожане сделали для себя неприятное открытие.

Элементы ограды запенили.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Почему элементы чугунного литья скрепляют не болтами, а монтажной пеной? – недоумевают горожане в соцсетях. - Так ведь вмиг все на детали растащат, все чугунное ограждение на пунктах приема металла окажется через год!

Вандалы уже разбирают ограду на мосту.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Перспектива мрачноватая. Тем более, что вандалы и воришки то и дело проявляют свои дурные наклонности.

Вот и на автодорожном мосту через Малый Салгир неизвестно куда пропали «головки» с чугунного ограждения.

Пена защитит ограду от влаги.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Это один из промежуточных этапов работы по установке литья. Действительно, щель между столбом и опорой заполняется монтажной пеной, а затем сверху наносится слой герметика черного цвета, который препятствует попаданию влаги, - сообщил КП-Крым Андрей Анацкий, руководитель компании «Асгард», подрядчика реконструкции набережной.

Генеральный директор предприятия объяснил, что затем все составляющие чугунной ограды, используя специальные электроды, крепко-накрепко сварят в одно целое.

ИСТОЧНИК KP.RU