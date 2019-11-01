2019-11-01T14:58:23+03:00
Общество

Чугунную ограду на набережной реки Салгир крепят монтажной пеной

Подрядчик реконструкции обещает, что все будет в порядке [эксклюзив kp.ru, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Симферополе приводят в порядок набережную.В Симферополе приводят в порядок набережную.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В конце мая на набережной реки Салгир в Симферополе началась масштабная реконструкция за 600 миллионов рублей.

И когда вдоль Салгира начали устанавливать новенькое чугунное ограждение, то бдительные горожане сделали для себя неприятное открытие.

Элементы ограды запенили. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Элементы ограды запенили.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Почему элементы чугунного литья скрепляют не болтами, а монтажной пеной? – недоумевают горожане в соцсетях. - Так ведь вмиг все на детали растащат, все чугунное ограждение на пунктах приема металла окажется через год!

Вандалы уже разбирают ограду на мосту. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Вандалы уже разбирают ограду на мосту.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Перспектива мрачноватая. Тем более, что вандалы и воришки то и дело проявляют свои дурные наклонности.

Вот и на автодорожном мосту через Малый Салгир неизвестно куда пропали «головки» с чугунного ограждения.

Пена защитит ограду от влаги. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Пена защитит ограду от влаги.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Это один из промежуточных этапов работы по установке литья. Действительно, щель между столбом и опорой заполняется монтажной пеной, а затем сверху наносится слой герметика черного цвета, который препятствует попаданию влаги, - сообщил КП-Крым Андрей Анацкий, руководитель компании «Асгард», подрядчика реконструкции набережной.

Генеральный директор предприятия объяснил, что затем все составляющие чугунной ограды, используя специальные электроды, крепко-накрепко сварят в одно целое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В поселке под Евпаторией построят новую дорогу
Два грузовика и легковушка столкнулись под Белогорском
В Керчи прокуратура проверила аттракционы
Росгвардейцы возле Крымского моста ловили «террористов»
Погода не враг: строительные работы на улице Невского продолжаются
В ботаническом саду КФУ началось массовое цветение хризантем
Крымского чиновника, погибшего под Москвой, похоронят в Воронежской области
В Симферополе большегруз ушел под землю
Из-за снега крымские дорожные службы начнут работать круглосуточно
Стартовал крымский эногастрономический фестиваль #Ноябрьфест
Фильм студентов КФУ победил на международном кинофестивале
Гражданин Украины хотел въехать в Крым под чужой фамилией
Старт отопительного сезона в Крыму прошел без аварий
Холодно, без серьезных осадков: погода в Крыму на 1 ноября