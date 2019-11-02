На Южном берегу Крыма уникальный дубняк отмечает 200-летие

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-02T09:58:08+03:00

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Ровно две сотни лет, в 1819 году на Южный берег Крыма из Средиземноморья привезли желуди пробкового дуба.

- Вечнозеленое дерево, достигающее двадцати метров высоты, способно доживать до тысячи лет, - сообщает пресс-служба Никитского ботанического сада. - Это – главнейший источник натуральной пробки, которую снимают со ствола и наиболее толстых ветвей раз в 8-12 лет.

Но уникальное растение очень нежное и не переносит температуру ниже +15 градусов, поэтому нет и речи о появлении в Крыму его промышленных плантаций.

Зато Никитский ботанический сад стал поставщиком посадочного материала в другие регионы.

Благодаря саженцам с Южного берега Крыма появились пробковые дубы в Синопе и Агудзерской роще около Сухуми. Были заложены экспериментальные плантации в Сочи, Абхазии, Азербайджане и Туркмении.

- В июле 2016 года Никитский ботанический сад передал в дар Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» сеянцы пробковых дубов. Они достаточно быстро прижились в Субтропический оранжерее, куда были посажены, - отметили в компании.

И вот на берегу Невы, в Питере появились молодые, крепкие, красивые и здоровые экземпляры пробковых дубов.

Желуди, отправленные в Сыктывкар. Фото: пресс-служба Никитского ботанического сада.

ИСТОЧНИК KP.RU