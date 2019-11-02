Появилось видео задержания в Крыму вымогателя с Северного Кавказа
На Крымском полуострове разоблачили преступную группу выходцев из республик Северного Кавказа. Один из членов банды задержан с поличным.
- Граждане РФ под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя 350 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. - Мужчину предупредили, что, если он не передаст в установленный срок указанную сумму, ее размер увеличится втрое.
В конце октября задержали одного из членов преступной группы: 40-летнего мужчину взяли с поличным.
В Крыму задержали вымогателя с Северного Кавказа.Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю! другой источник
Против подозреваемого завели уголовное дело за вымогательство, совершенное в крупном размере при получении требуемых денежных средств.
По п. «в» ч.2 ст. 163 УК РФ ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и проводится следствие, которое установит все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU