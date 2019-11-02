Появилось видео задержания в Крыму вымогателя с Северного Кавказа

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-02T10:29:08+03:00

Он хотел получить с местного жителя 350 тысяч рублей [видео]

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На Крымском полуострове разоблачили преступную группу выходцев из республик Северного Кавказа. Один из членов банды задержан с поличным.

- Граждане РФ под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя 350 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. - Мужчину предупредили, что, если он не передаст в установленный срок указанную сумму, ее размер увеличится втрое.

В конце октября задержали одного из членов преступной группы: 40-летнего мужчину взяли с поличным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/741578" frameborder="0"></iframe> В Крыму задержали вымогателя с Северного Кавказа.Видео: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю! другой источник

Против подозреваемого завели уголовное дело за вымогательство, совершенное в крупном размере при получении требуемых денежных средств.

По п. «в» ч.2 ст. 163 УК РФ ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и проводится следствие, которое установит все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU