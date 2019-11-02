В Судаке КамАЗ раздавил своего водителя
В Судаке произошла трагедия: 54-летний мужчина погиб под колесами своего же грузовика.
- 1 ноября, в пятницу, в 12.30 водитель автомобиля КамАЗ на территории автотранспортного предприятия в Судаке во время стоянки не принял меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Что-то пошло не так, КамАЗ вдруг сам по себе сдвинулся с места и наехал на водителя.
- В результате мужчина был смертельно травмирован, - отметили в ведомстве.
Мужчина скончался.
На место аварии тут же выехала следственно-оперативная группа и представители ГИБДД.
Сейчас проверка и выясняются обстоятельства и нюансы чрезвычайного происшествия. Все собранные сведения передадут следователям для принятия процессуального решение.
ИСТОЧНИК KP.RU