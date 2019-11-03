В Симферополе у женщины украли 240 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:46 2019-11-03T19:49:49+03:00

Пенсионерку обворовал парень, который ремонтировал ее жилье

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В дежурную часть полиции Симферополя принесла заявление пожилая женщина. 62-летняя горожанка пожаловалась, что у нее из дома украли 240 тысяч рублей.

- В совершении преступления заявительница заподозрила мужчину, который производил у нее ремонт, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Подозреваемого, которым оказался 28-летний житель Симферопольского района задержали по горячим следам. Выяснилось, что раньше он уже был судим за угон автомобиля. Молодой человек во всем сознался.

С крымчанина взяли подписку о невыезде и завели уголовное дело за тайное похищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину.

По п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU