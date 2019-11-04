2019-11-04T18:49:47+03:00
Общество

«Бедняжечка! Ужасно жаль»: Пользователи соцсети прослезились над видео с дельфином

Афалину выбросило на Массандровский пляж в Ялте
Галина КОВАЛЕНКО
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Млекопитающие погибло. Фото: кадр видеоМлекопитающие погибло. Фото: кадр видео
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Шумит штормовое море, волны несут к берегу дельфина: то укладывают на мокрую гальку, то снова уносят с собой. Конца края нет печальному действу.

В Ялте на пляж морская волна выбросила дельфина.Видео: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Массандровский пляж. Мертвый дельфин, - констатирует печальный факт пост, сопровождающий это видео.

Пользователи паблика по-разному отреагировали на новость. Нашелся даже шутник, заявивший, что «вскрытие показало, что это был суицид! Соседи и родные говорили, что на нем ипотека была!»

Но юмориста быстро осадили люди, которые близко приняли к сердцу гибель дельфина: «Как жалко. Слезы сами льются; «Сети браконьеров, увы были и будут»; «Малыш видно, что совсем молодой»; «Все мы не вечные. Дельфины, так же как и люди умирают от старости, болезней…»; «Для меня дельфины, что люди. День испорчен»; «Бедняжечка, ужасно жаль дельфинчика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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