2019-11-06T15:14:40+03:00
Общество

Строительство дороги вновь оставит симферопольцев без воды

На этот раз работы пройдут на автодороге Белое – Ана-Юрт-Айкаван
Никита ПОЛЬКО
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Запаситесь водой заранееЗапаситесь водой заранееФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сразу в нескольких микрорайонах Симферополя будет отключена вода. Это связано со строительством автодороги Белое – Ана-Юрт-Айкаван. Точнее говоря, с переустройством сети водоснабжения в рамках строительства этой дороги.

Как говорится на официальной странице ГУП РК «Вода Крыма» в Facebook, начиная с 12 по 13 ноября с 8.00 до 18.00 не будет воды в селах Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Сторогоновка. В это же время воды не будет и в микрорайонах Свобода, Сергеевка, Новосергеевка, Каменка, Хошкельды, Солнечная долина, Белое 1-5, Луговое.

На проспекте Победы, улицах Кечкеметская, Куйбышева, Лермонтова, Полюсная, Бела Куна, Сельвинского, Арабатская, Волочаевская, Глинки, Бородина, и части улицы Ковыльной также будет отсутствовать водоснабжение.

По графику, с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00, вода будет подаваться микрорайоне Загородный.

А вот водоснабжение микрорайонов Москольцо, Украинка и Жигулина роща будет ограничено только 12 ноября и с 7.30 до 10.00.

Напомним, ранее в крымской столице на несколько дней уже отключали воду из-за строительства трассы "Таврида".

ИСТОЧНИК KP.RU

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