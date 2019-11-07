В Крыму построят два новых СИЗО
Они появятся в республике к 2026 году
СИЗО в СимферополеФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Федеральная служба исполнения наказаний построит в Крыму два новых следственных изолятора.
Всего к 2026 года в России возведут шесть СИЗО на семь тысяч мест, пишут «Известия».
На это потратят порядка 12 миллиардов рублей.
Всего по стране в следственных изоляторах содержится больше 98 тысячи человек. Но в некоторых регионах мест на всех арестованных не хватает.
Напомним, летом 2019 года в симферопольском СИЗО произошло ЧП. Там кавказец зарезал своего сокамерника. Ранения он нанес ему заточкой, которую сделал из обувного супинатора.
ИСТОЧНИК KP.RU