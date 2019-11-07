В Крыму построят два новых СИЗО

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-07T12:54:34+03:00

Они появятся в республике к 2026 году

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Федеральная служба исполнения наказаний построит в Крыму два новых следственных изолятора.

Всего к 2026 года в России возведут шесть СИЗО на семь тысяч мест, пишут «Известия».

На это потратят порядка 12 миллиардов рублей.

Всего по стране в следственных изоляторах содержится больше 98 тысячи человек. Но в некоторых регионах мест на всех арестованных не хватает.

Напомним, летом 2019 года в симферопольском СИЗО произошло ЧП. Там кавказец зарезал своего сокамерника. Ранения он нанес ему заточкой, которую сделал из обувного супинатора.

ИСТОЧНИК KP.RU