20 артснарядов и 1 противотанковая мина: В Севастополе нашли боеприпасы

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-07T15:38:08+03:00

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Взрывотехники Севастопольского ОМОН осмотрели боеприпасы, пролежавшие в земле свыше семидесяти лет.

- Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружены сотрудниками ФСБ и МВД в районе 2-го кордона Мекензиевых гор, рядом со строящимся участком автодороги «Таврида», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по городу Севастополю.

Эксперты установили, что всего на этом месте в земле лежит более 20 штук советских и немецких артиллерийских снарядов калибром от 76 мм до 180 мм, которые в свое время не были использованы. Так же найдена одна противотанковая мина.

Все опасные находки саперы ОМОН передали специалистам МЧС, которые займутся их ликвидацией.

ИСТОЧНИК KP.RU