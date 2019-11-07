В Евпатории появится «столовая» для кормежки лебедей

СЕГОДНЯ 18:33 2019-11-07T18:34:24+03:00

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В городе-курорте Евпатория решили создать зону, где можно будет покормить лебедей. Этакая «столовая» для благородных птиц.

И это не каприз местных чиновников. На евпаторийской дороге вдоль озера Сасык-Сиваш регулярно происходят ДТП и образуются пробки, а все из-за того, что жители и гости Евпатории стремятся остановиться, покормить белоснежных водоплавающих и сделать фото на память.

Скоро отвести душу можно будет в цивилизованном порядке - в специально отведенном и оборудованном месте.

- Подписано разрешение на размещение объектов на земельных участках возле озера, в районе газозаправочной станции, - сообщил Кирилл Вавренюк, 1-ый замглавы администрации Евпатории на своей странице в Facebook.

Чиновник рассказал, что берега у «Лебединого озера», то есть Сасык-Сиваша благоустроят. Там появятся парковочные места для автомобилей, фотозона и место для кормления и зимовья лебедей.

ИСТОЧНИК KP.RU