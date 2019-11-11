2019-11-11T05:03:48+03:00
Общество

Погода в Крыму на 11 ноября: без осадков и тепло до +23

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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На полуострове вернулась золотая осень.На полуострове вернулась золотая осень.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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11 ноября, в понедельник на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, а в центральных районах и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. , - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +21…+23º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

На Южном берегу Крыма без осадков. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха до +21°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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