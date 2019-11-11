Погода в Крыму на 11 ноября: без осадков и тепло до +23
11 ноября, в понедельник на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, а в центральных районах и чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. , - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +21…+23º.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
На Южном берегу Крыма без осадков. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем +22…+24°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха до +21°.
ИСТОЧНИК KP.RU