2019-11-11T08:23:31+03:00
Общество

В Симферополе 11 ноября частично пропадет свет

В столице региона идет ремонт электросетей
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Света не будет с 8.00 до 17.00. Фото: архив "КП"Света не будет с 8.00 до 17.00. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

11 ноября, в понедельник в Симферополе с восьми утра до пяти вечера не будет света на некоторых улицах.

Утюгами, фенами, микроволновками и другими электроприборами нельзя будет пользоваться в домах на семи городских улицах. Все неудобства возникают из-за планового ремонта электрооборудования.

Где не будет электричества в столице Республики Крым:

улица Братьев Айвазовских, 87, 89/85, 90-102 (чет.)

улица Вилар, 10-54 (чет.), 54/57, 19-61 (нечет.)

улица Дунайская, 1-17

улица Садовая, 94-102 (чет.), 97-103/9 (нечет.)

улица Сакская, 18-40 (чет.), 65-83/104 (нечет.)

улица Уральская, 57-105 (нечет.)

улица Тракторная, 19-23 (нечет.), 36-42 (чет.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Крыму на 11 ноября: без осадков и тепло до +23
Уже в этом году в Севастополе начнут проводить лучевую терапию
Ялтинец попросил прохожего помочь ему угнать чужую машину
В Крыму нашли 11 авиабомб
В Крыму засуха: пересохли реки, обмелели водохранилища
Погода в Крыму 10 ноября: Солнечно и тепло
Крымские следователи подняли Знамя Победы над Чатыр-Дагом
В Севастополе очистили Артиллерийскую бухту от загрязнения
Руководство КФУ намерено бороться за признание крымских дипломов
Крымская домработница обокрала 70-летнюю хозяйку на миллион
На поезда в Крым и обратно продали более 5 тысяч билетов за первые сутки
В Симферополе пройдет фестиваль еврейской культуры
На поезда через Крымский мост продали более 3 тысяч билетов
Погода в Крыму 9 ноября: Солнечно и тепло
Билеты на поезда через Крымский мост продаются и через мобильное приложение
Судимый житель Алушты расчленил и поджег труп женщины в местном морге
На поезда через Крымский мост уже продали 2,5 тысячи билетов
Какие дороги отремонтируют в Симферополе в 2020 году: Список улиц
«Крымский дом для мамы» открыл свои двери в Симферополе
До 15 ноября в Симферополе можно подать заявление на компенсацию за покупку школьной формы
Синоптики рассказали, какая погода ждет крымчан в выходные
В Крыму закрыли дорогу к пунктам пропуска «Армянск» и «Перекоп»
В Крымском федеральном университете будут готовить офицеров запаса медицинской службы
После запуска ж/д движения по Крымскому мосту Севастополь ожидает полмиллиона пассажиров в год
Хирурги Крымского федерального университета провели уникальную операцию