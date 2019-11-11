В Симферополе 11 ноября частично пропадет свет
11 ноября, в понедельник в Симферополе с восьми утра до пяти вечера не будет света на некоторых улицах.
Утюгами, фенами, микроволновками и другими электроприборами нельзя будет пользоваться в домах на семи городских улицах. Все неудобства возникают из-за планового ремонта электрооборудования.
Где не будет электричества в столице Республики Крым:
улица Братьев Айвазовских, 87, 89/85, 90-102 (чет.)
улица Вилар, 10-54 (чет.), 54/57, 19-61 (нечет.)
улица Дунайская, 1-17
улица Садовая, 94-102 (чет.), 97-103/9 (нечет.)
улица Сакская, 18-40 (чет.), 65-83/104 (нечет.)
улица Уральская, 57-105 (нечет.)
улица Тракторная, 19-23 (нечет.), 36-42 (чет.)
ИСТОЧНИК KP.RU