В Симферополе 11 ноября частично пропадет свет

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-11T08:23:31+03:00

Света не будет с 8.00 до 17.00. Фото: архив "КП"

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11 ноября, в понедельник в Симферополе с восьми утра до пяти вечера не будет света на некоторых улицах.

Утюгами, фенами, микроволновками и другими электроприборами нельзя будет пользоваться в домах на семи городских улицах. Все неудобства возникают из-за планового ремонта электрооборудования.

Где не будет электричества в столице Республики Крым:

улица Братьев Айвазовских, 87, 89/85, 90-102 (чет.)

улица Вилар, 10-54 (чет.), 54/57, 19-61 (нечет.)

улица Дунайская, 1-17

улица Садовая, 94-102 (чет.), 97-103/9 (нечет.)

улица Сакская, 18-40 (чет.), 65-83/104 (нечет.)

улица Уральская, 57-105 (нечет.)

улица Тракторная, 19-23 (нечет.), 36-42 (чет.)

ИСТОЧНИК KP.RU