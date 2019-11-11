2019-11-11T10:02:25+03:00
Общество

На первые поезда из Крыма продали 12 тысяч билетов

Первый состав отправится 23 декабря из Москвы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Жители с нетерпением ждут прибытия первых поездовЖители с нетерпением ждут прибытия первых поездовФото: Анастасия ЖУКОВА
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По всей России уже распродали больше 12 тысяч билетов на поезда, которые проследуют из Крыма в Москву и Санкт-Петербург. Движение откроется в декабре, они будут курсировать по мосту через Керченский пролив.

Как сообщили в дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги", на утро 11 ноября продано 12 027 билетов.

- По Крыму их количество составляет 2,3 тысячи, - сообщили в "КДЖ".

Напомним, продажа билетов на поезда по Крымскому мосту стартовала 8 декабря, их можно приобрести в железнодорожных кассах или на сайте перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Пока поезда буду ходить из Крыма по двум направлениям – Москва и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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