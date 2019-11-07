Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

Продажа билетов на пассажирские поезда, следующие в Крым, начнется 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе российской транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», которая и будет заниматься перевозкой пассажиров.

Приобрести билеты можно будет на поезда Москва-Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Продажа откроется в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании-перевозчика с 8 ноября.

На этих маршрутах перевозить пассажиров будут именные составы дальнего следования «Таврия».

- Мы заранее изучили спрос, сформировали финансово-экономические прогнозы и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова. В декабре, после открытия Крымского моста, начнем перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта, - рассказал генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Крымчане с нетерпением ждут поездовФото: Анастасия ЖУКОВА

Первый поезд «Таврия» (№7/8) из Санкт-Петербурга отправится в сторону Крыма с Московского вокзала 23 декабря в 14.00 по московскому времени. В Севастополь он прибудет 24 декабря в 23.30. Таким образом, путь от северной столицы до города-героя будет занимать 43,5 часа. По маршруту Санкт-Петербург - Севастополь будут следовать пять одноэтажных поездов.

По направлению Москва-Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и св. Первый поезд от Казанского вокзала Москвы отправится в крымскую столицу 24 декабря в 23.45. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.

Всего по Крымскому мосту будет курсировать восемь пар поездов в сутки по 11 направлениям из материка. В дальнейшем планируется пускать 45 пассажирских поездов в сутки и 20 грузовых.

Ранее Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для Крымской железной дороги.

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