Билетов на поезда через Крымский мост до сих пор нет в продаже

Дата запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту все ближе. Этого момента ждут и на материке, и на полуострове. Между тем, конкретную дату запуска поездов по мосту через пролив в Минтрансе РФ не называют. А вот бывший гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» Василий Назарян еще в июне утверждал, что это случится 9 декабря.

За 45 суток до запуска движения поездов должна была начаться и продажа билетов. Ожидалось, что купить проездной документ можно будет уже 28-29 октября. Но этого так и не произошло.

И это несмотря на то, что на страницах в социальных сетях предприятия «Крымская железная дорога» уже появилось расписание поездов в республику из Санкт-Петербурга и Москвы.

Согласно этим документам, двухэтажным поездом №28 можно отправиться из Москвы в Крым в 23.44. Прибытие в Симферополь запланировано на 8.50 следующего дня.

Расписание движения поездов из Москвы в Симферополь. Фото: ФГУП КЖД/"ВКонтакте"

Из Санкт-Петербурга в Севастополь можно доехать за 42 часа. Выезд из северной столицы запланирован на 14.00, а прибытие в город-герой - на 9.25.

Расписание движения поездов из Санкт-Петербурга в Симферополь. Фото: ФГУП КЖД/"ВКонтакте"

ВЕРНОЕ ЛИ РАСПИСАНИЕ?

В справочной службе Крымской железной дороги нам сообщили, что официального расписания следования поездов через Керченский пролив пока нет. Купить билеты тоже нельзя.

- Как только нам пришлют официальный документ, сможем предоставить информацию, - уточнили КП-Крым в справочной.

В пресс-службе Российской железной дороги нам также сообщили, что расписания нет, и продажа билетов еще не началась.

МОЖНО ЛИ КУПИТЬ БИЛЕТ?

На сайте Казанского железнодорожного вокзала в Москве, откуда, судя по расписанию, должны отправляться поезда в Крым мы выбрали дату "9 декабря".

"Извините, прямого сообщения между станциями Москва-Симферополь не существует", - говорится в ответе на запрос.

Такой же ответ получаем и на более поздние даты – 14, 25,29 декабря.

Фото: скриншот

Сегодня купить билет невозможно и на сайтах РЖД, а также железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным инфоцентра «Крымский мост», открытие железнодорожного движения через Керченский пролив запланировано на конец 2019 года. Но точную дату никто не называет.

Пока на мосту продолжается установка устройств сигнализации, централизации и блокировки для управления движением поездов. Строители монтируют локальные очистные сооружения и тестируют архитектурную подсветку на фарватерном участке. На объекте занято почти 2,5 тысячи инженеров и рабочих.

Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по следующим маршрутам: Санкт-Петербург - Севастополь, Москва - Симферополь, Москва - Феодосия, Москва - Евпатория, Москва - Севастополь, Санкт-Петербург - Евпатория, Санкт-Петербург - Феодосия, Кисловодск - Феодосия, Кисловодск - Севастополь, Мурманск - Симферополь, Екатеринбург - Симферополь.

Всего по Крымскому мосту будет курсировать восемь пар поездов в сутки по 11 направлениям из материка. В дальнейшем планируется пускать 45 пассажирских поездов в сутки и 20 грузовых.

Ранее Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для Крымской железной дороги.

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