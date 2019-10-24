Интернет взбудоражили «фейковые» фотографии с расписанием поездов в Крым

В социальных сетях, а после и в СМИ появилась информация о том, что якобы стало известно расписание поездов по направлениям «Севастополь – Москва Каз.» и «Севастополь – Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным документам, поезд в российскую столицу (№27/28) якобы отправится из города-героя в 18.20 и прибудет в Москву в 5.10 утра, останавливаясь на станциях Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой и Ростов-на-Дону. Время в пути якобы составит – 33 часа, а вагоны будут двухэтажными.

Фото: 1520. Все о ж/д

Корреспондент «КП-Крым» позвонил на горячую линию «Российских железных дорог», чтобы узнать, подлинные ли бумаги распространяют в интернете.

- А не подскажете расписание поездов «Севастополь – Москва» и «Севастополь – Санкт-Петербург»? - спрашиваем.

- На данный момент по графику и дате продаж ничего не известно. За всей информацией можно следить на нашем официальном сайте, - ответил оператор.

При этом фотографии фейкового расписания уже разлетелись по интернету и вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту запустят уже в конце декабря этого года. По предварительным данным, продажа билетов стартует с ноября, и по всей России уже ждут этого момента с нетерпением.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Симферопольский железнодорожный вокзал готовится к приему туристов с материковой части России. Магазины на территории приводят в соответствующий вид, красят бордюры и обшивают навесы вагонкой.

КОНКРЕТНО

Куда можно будет доехать на поезде из Крыма?

Санкт-Петербург - Севастополь,

Москва- Симферополь,

Москва - Феодосия,

Москва - Евпатория,

Москва - Севастополь,

Санкт-Петербург - Евпатория,

Санкт-Петербург - Феодосия,

Кисловодск - Феодосия,

Кисловодск - Севастополь,

Мурманск - Симферополь,

Екатеринбург - Симферополь.

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