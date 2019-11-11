Грядет масштабная «отключка»: В Симферополе 12 и 13 ноября частично не будет воды
12 и 13 ноября, в Симферополе и его окрестностях пропадет вода.
Краны пересохнут 12 ноября в 8.00 утра, а наполнятся влагой лишь 13 ноября – в 18.00 вечера.
- В связи с производством работ по переустройству сети водоснабжения в рамках реализации объекта ФЦП «Строительство автодороги Белое-5 - Ана-Юрт - Айкаван», - сообщили причину «отключки» в пресс-службе администрации Симферополя.
Где не будет воды 12 и 13 ноября:
села Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис и Строгоновка
садовые товарищества «Горки» и «Строитель»
микрорайоны «Свобода», «Сергеевка», «Новосергеевка», «Каменка», «Хошкельды», «Солнечная Долина», «Белое 1-5» и «Луговое»
проспект Победы
улица Кечкеметская (№№94-198, №№91-203)
улица Куйбышева
улица Лермонтова
улица Полюсная
улица Б. Куна, Сельвинского
улица Арабатская
улица Волочаевская
улица Глинки
улица Ковыльная (частный сектор, №№86, 88, 90, 92, 94)
улица Бородина
переулок. Северный (прилегающие улицы и переулки)
В микрорайоне «Загородный», улица Б. Куна, №35, воду будут подавать с 6.00 до 09.00, с 18.00 до 21.00.
12 ноября с 07.30 до 10.00 пропадет вода в микрорайонах «Москольцо», «Украинка» и «Жигулина Роща».
С графиком подвоза воды можно познакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU