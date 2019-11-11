Стало известно, когда откроют перекрытую улицу Толстого в Симферополе

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-11T15:07:36+03:00

Проезд по мосту ограничили на время капитального ремонта

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Автомобильный мост через Салгир на улице Толстого уже совсем скоро откроют для машин. Напомним, проезжую часть перекрыли 1 октября на время капитального ремонта моста.

- До конца этой недели будет завершена работа по укладке финального слоя асфальта и проезд по мосту будет открыт, - рассказала начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Алла Кудряшова. - После этого подрядчик начнёт установку барьерного ограждения, обустройством пешеходной зоны.

Строители продолжают обрабатывать пролетные части моста смесями, защищающими от трещин и сколов. Кроме того, проводится гидроизоляция опор, находящиеся в русле реки Салгир.

ИСТОЧНИК KP.RU