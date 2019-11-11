2019-11-11T17:45:59+03:00
Общество

Проход Меркурия по диску Солнца: В Крыму наблюдают редкое астрономическое явление

Следующее такое событие произойдет только через 15 лет
Галина КОВАЛЕНКО
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Жителям и гостям Крыма здорово повезло: 11 ноября на полуострове можно полюбоваться редким астрономическим явлением – проходом Меркурия по диску Солнца.

- В России только у жителей Калининграда так же есть возможность увидеть это событие, - сообщил КП-Крым Сергей Назаров, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории. -

Ученый объяснил, что следующее прохождение только через 15 лет. Нужно отметить, что Меркурий проходит между Землей и Солнцем в дневное время. И к девяти вечера все уже завершится.

Для того, чтобы полюбоваться на Меркурий и Солнце обязательно нужен телескоп. И крымские ученые организовали для любителей астрономии площадку, оборудованную необходимой аппаратурой.

- Несмотря на рабочий день, понедельник человек пятьдесят проявили интерес к астрономии. Среди наблюдателей - жители Симферополя, Севастополя и Бахчисарая, - отметил Сергей Назаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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