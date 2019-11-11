2019-11-11T18:34:07+03:00
Общество

В Севастополе снимают новый фильм «Диверсанты 3»

В массовке заняты военнослужащие Росгвардии
Галина КОВАЛЕНКО
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Съемки проходят в Севастополе. Фото: КИАСъемки проходят в Севастополе. Фото: КИА
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В Севастополе проходят съемки сериала под рабочим названием «Диверсанты 3».

В массовых сценах киноленты снимаются свыше пятидесяти военнослужащих севастопольского моторизованного полка Росгвардии.

Российские военнослужащие играют роли солдат советской армии, моряков-черноморцев и немцев.

- Кинолента приурочена к «Году памяти и славы» в России в 2020 году и к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, - сообщает КИА (Крымское информационное агентство). - Это продолжение многосерийной эпопеи о советских разведчиках.

Сначала киногруппа поработает в городе-герое Севастополе, а затем отправится на локации Южного берега Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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