В Севастополе снимают новый фильм «Диверсанты 3»
В Севастополе проходят съемки сериала под рабочим названием «Диверсанты 3».
В массовых сценах киноленты снимаются свыше пятидесяти военнослужащих севастопольского моторизованного полка Росгвардии.
Российские военнослужащие играют роли солдат советской армии, моряков-черноморцев и немцев.
- Кинолента приурочена к «Году памяти и славы» в России в 2020 году и к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, - сообщает КИА (Крымское информационное агентство). - Это продолжение многосерийной эпопеи о советских разведчиках.
Сначала киногруппа поработает в городе-герое Севастополе, а затем отправится на локации Южного берега Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU