В Севастополе на Большой Морской троллейбусы заменят автобусами
В центре города из-за ремонтных работ в контактной электросети не хватает напряжения
В центре города электротранспорт заменят на автобусы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе на улице Большой Морской планируют заменить троллейбусы на автобусы, потому для нормального движения электротранспорта в контактной сети недостаточно тока.
- Из-за ремонтных работ на центральной улице в контактной троллейбусной сети не хватает напряжения, - сообщает ForPost.
Вопрос подняли на аппаратном совещании в правительстве Севастополя из-за многочисленных жалоб горожан в прошедшие выходные.
В первый же день «большой ремонт» и сужение проезжей части до двух полос сильно усложнили движение на центральной улице, - отметили в службе новостей.
ИСТОЧНИК KP.RU