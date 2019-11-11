В Севастополе на Большой Морской троллейбусы заменят автобусами

СЕГОДНЯ 19:15 2019-11-11T19:17:13+03:00

В центре города электротранспорт заменят на автобусы. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В центре города из-за ремонтных работ в контактной электросети не хватает напряжения

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В Севастополе на улице Большой Морской планируют заменить троллейбусы на автобусы, потому для нормального движения электротранспорта в контактной сети недостаточно тока.

- Из-за ремонтных работ на центральной улице в контактной троллейбусной сети не хватает напряжения, - сообщает ForPost.

Вопрос подняли на аппаратном совещании в правительстве Севастополя из-за многочисленных жалоб горожан в прошедшие выходные.

В первый же день «большой ремонт» и сужение проезжей части до двух полос сильно усложнили движение на центральной улице, - отметили в службе новостей.

ИСТОЧНИК KP.RU