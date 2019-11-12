2019-11-12T10:32:38+03:00
Происшествия

В Севастополе продавец наволочек обидел старушку на 24 тысячи рублей

Подозреваемому грозит до 4 лет тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
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Полиция нашла обидчика пенсионерки.Полиция нашла обидчика пенсионерки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В дежурную часть полиции Севастополя принесла заявление 92-летняя горожанка. Она пожаловалась, что у нее украли 24 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого и задержали его. Им оказался 19-летний житель соседнего региона.

- Пожилая женщина впустила в жилище незнакомца, предложившего ей выгодно купить и комплекты постельного белья, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Парень зашел в квартиру, увидев беспомощную старушку, он бесцеремонно начал рыться в шкафах. Нашел деньги, и не обращая внимания на пенсионерку, положил в карман заначку и был таков.

Против парня завели уголовное дело за грабеж. По ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса РФ ему грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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