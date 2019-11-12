В Севастополе продавец наволочек обидел старушку на 24 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-12T10:32:38+03:00

Подозреваемому грозит до 4 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Севастополя принесла заявление 92-летняя горожанка. Она пожаловалась, что у нее украли 24 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого и задержали его. Им оказался 19-летний житель соседнего региона.

- Пожилая женщина впустила в жилище незнакомца, предложившего ей выгодно купить и комплекты постельного белья, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

Парень зашел в квартиру, увидев беспомощную старушку, он бесцеремонно начал рыться в шкафах. Нашел деньги, и не обращая внимания на пенсионерку, положил в карман заначку и был таков.

Против парня завели уголовное дело за грабеж. По ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса РФ ему грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU