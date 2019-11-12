2019-11-12T12:37:18+03:00
Происшествия

«Каждая секунда была на счету»: Инспектор ДПС из Симферополя спас чужую тещу

Везти женщину в больницу пришлось по встречной полосе [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Алексей Давыдов - заместитель командира взвода №1 отдельной спецроты ДПС ГИБДД МВД по РК. Фото: Пресс-служба МВД по РКАлексей Давыдов - заместитель командира взвода №1 отдельной спецроты ДПС ГИБДД МВД по РК. Фото: Пресс-служба МВД по РК
Изменить размер текста:

В Симферополе сотрудник роты ДПС сделал все возможное для спасения женщины, истекающей кровью.

- В тот день я находился на Московском кольце в Симферополе, - рассказал КП-Крым Алексей Давыдов, старший лейтенант полиции.

На часах 8.30 утра, на кольце жуткая пробка, которая «рассосется» минут через 30, но никак не раньше.

- Ко мне подошел один из автолюбителей, который объяснил, что везет свою истекающую кровью тещу в больницу. Женщине все хуже и хуже, каждая секунда на счету, а тут на дороге затор, - припоминает Давыдов.

Алексей мигом оценил обстановку, включил сирену, проблесковый маячок на служебной машине и вырулил на «встречку». Вслед за машиной ГИБДД, по «зеленому коридору» поехали «Жигули» с тяжелобольной.

Через несколько минут женщину уже осматривали врачи. Ее тут же отправили на операционный стол. Человеческую жизнь удалось спасти.

- Задержались на пару минут и мы ничего не могли бы уже сделать, - признались медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Керчи сбили 80-летнего дедушку
«Мусорная» проблема в Симферополе стоит остро, - эксперт Крымского федерального университета
Сахарная Головка Крыма вошла в список самых веселых населенных пунктов РФ
В Ялте мать искала сына, который ушел спать на стройку
В Симферопольском районе горит три гектара леса
В Крыму переименовали Госкомитет по делам молодежи
В Севастополе продавец наволочек обидел старушку на 24 тысячи рублей
В Крыму ищут покупателя алуштинского санатория
Власти предупредили о перебоях с телевещанием в Крыму
Погода в Крыму 12 ноября: Сухо и тепло
В Симферополе 12 ноября частично отключат свет
В Севастополе на Большой Морской троллейбусы заменят автобусами
Крымские КВНщики выступят на «Первом канале»
В Севастополе снимают новый фильм «Диверсанты 3»
В Ленинском районе Крыма педофил надругался над беспомощным 11-летним ребенком
В Севастополе возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего на стройке