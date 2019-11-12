«Каждая секунда была на счету»: Инспектор ДПС из Симферополя спас чужую тещу

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-12T12:37:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Симферополе сотрудник роты ДПС сделал все возможное для спасения женщины, истекающей кровью.

- В тот день я находился на Московском кольце в Симферополе, - рассказал КП-Крым Алексей Давыдов, старший лейтенант полиции.

На часах 8.30 утра, на кольце жуткая пробка, которая «рассосется» минут через 30, но никак не раньше.

- Ко мне подошел один из автолюбителей, который объяснил, что везет свою истекающую кровью тещу в больницу. Женщине все хуже и хуже, каждая секунда на счету, а тут на дороге затор, - припоминает Давыдов.

Алексей мигом оценил обстановку, включил сирену, проблесковый маячок на служебной машине и вырулил на «встречку». Вслед за машиной ГИБДД, по «зеленому коридору» поехали «Жигули» с тяжелобольной.

Через несколько минут женщину уже осматривали врачи. Ее тут же отправили на операционный стол. Человеческую жизнь удалось спасти.

- Задержались на пару минут и мы ничего не могли бы уже сделать, - признались медики.

ИСТОЧНИК KP.RU