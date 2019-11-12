На Facebook снова появилась страница главы администрации Симферополя

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-12T16:53:27+03:00

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В социальной сети Facebook снова появилась страница главы администрации Симферополя Елены Проценко.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, чтобы найти страничку столичного мэра, нужно в строке поиска соцсети набрать «Елена Степановка Проценко».

- Рада снова приветствовать всех на просторах этой социальной сети! Хочу заверить тех симферопольцев, которые обратились ко мне за помощью в решении проблемных вопросов в моем аккаунте, заблокированном 8 ноября, что все ваши обращения зафиксированы, - заверила Елена Проценко.

Напомним, Facebook удалил страницу главы администрации Симферополя 8 ноября. Елену Проценко назначили на эту должность депутаты горсовета крымской столицы 25 октября, а в должность чиновница вступила 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU