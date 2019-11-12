Видео пожара в Севастополе: дизтопливо «сбежало» из гаража и подожгло на улице 2 автомобиля

СЕГОДНЯ 18:05 2019-11-12T18:17:50+03:00

Машины сильно пострадали от огня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

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Севастопольским спасателям сообщили о том, что на Северной стороне по улице Аллы Оношко полыхает частный дом, гараж и два автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/743387" frameborder="0"></iframe> В Севастополе по улице растеклось дизтопливо и загорелось 2 автомобиля.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по городу СевастополюГалина КОВАЛЕНКО

- Пожар произошел в гараже, примыкающем к домовладению, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Но в гараже стояли канистры с дизтопливом, которое вытекло и «подожгло» два автомобиля, стоящих в 25-ти метрах от очага пожара. Следом заполыхал и дом.

Общая площадь возгорания составил 90 квадратных метров.

- Ликвидация пожара произведена в кратчайшие сроки, - отметили в ведомстве.

Всего на месте чрезвычайного происшествия было 6 спецмашин и 24 сотрудника МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU