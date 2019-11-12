Видео пожара в Севастополе: дизтопливо «сбежало» из гаража и подожгло на улице 2 автомобиля
Севастопольским спасателям сообщили о том, что на Северной стороне по улице Аллы Оношко полыхает частный дом, гараж и два автомобиля.
В Севастополе по улице растеклось дизтопливо и загорелось 2 автомобиля.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по городу СевастополюГалина КОВАЛЕНКО
- Пожар произошел в гараже, примыкающем к домовладению, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.
Но в гараже стояли канистры с дизтопливом, которое вытекло и «подожгло» два автомобиля, стоящих в 25-ти метрах от очага пожара. Следом заполыхал и дом.
Общая площадь возгорания составил 90 квадратных метров.
- Ликвидация пожара произведена в кратчайшие сроки, - отметили в ведомстве.
Всего на месте чрезвычайного происшествия было 6 спецмашин и 24 сотрудника МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU