2019-11-12T18:17:50+03:00
Происшествия

Видео пожара в Севастополе: дизтопливо «сбежало» из гаража и подожгло на улице 2 автомобиля

ЧП случилось на Северной стороне города [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Машины сильно пострадали от огня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу СевастополюМашины сильно пострадали от огня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю
Изменить размер текста:

Севастопольским спасателям сообщили о том, что на Северной стороне по улице Аллы Оношко полыхает частный дом, гараж и два автомобиля.

В Севастополе по улице растеклось дизтопливо и загорелось 2 автомобиля.Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по городу СевастополюГалина КОВАЛЕНКО

- Пожар произошел в гараже, примыкающем к домовладению, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Но в гараже стояли канистры с дизтопливом, которое вытекло и «подожгло» два автомобиля, стоящих в 25-ти метрах от очага пожара. Следом заполыхал и дом.

Общая площадь возгорания составил 90 квадратных метров.

- Ликвидация пожара произведена в кратчайшие сроки, - отметили в ведомстве.

Всего на месте чрезвычайного происшествия было 6 спецмашин и 24 сотрудника МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Facebook снова появилась страница главы администрации Симферополя
Госдума разрешила не перестраивать рынки Крыма еще пять лет
Вместо жилья симферопольцы строят склады и магазины
В Крыму запасов воды хватит до марта
Ремонт улицы Александра Невского в Симферополе близится к финалу
Пожар в Симферопольском районе разросся до 12 гектаров
В Керчи сбили 80-летнего дедушку
«Каждая секунда была на счету»: Инспектор ДПС из Симферополя спас чужую тещу
«Мусорная» проблема в Симферополе стоит остро, - эксперт Крымского федерального университета
Сахарная Головка Крыма вошла в список самых веселых населенных пунктов РФ
В Ялте мать искала сына, который ушел спать на стройку
В Симферопольском районе горит три гектара леса
В Крыму переименовали Госкомитет по делам молодежи
В Севастополе продавец наволочек обидел старушку на 24 тысячи рублей
В Крыму ищут покупателя алуштинского санатория
Власти предупредили о перебоях с телевещанием в Крыму
Погода в Крыму 12 ноября: Сухо и тепло
В Симферополе 12 ноября частично отключат свет
В Севастополе на Большой Морской троллейбусы заменят автобусами
Крымские КВНщики выступят на «Первом канале»
В Севастополе снимают новый фильм «Диверсанты 3»
В Ленинском районе Крыма педофил надругался над беспомощным 11-летним ребенком
В Севастополе возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего на стройке