2019-11-13T08:11:43+03:00
Общество

Погода в Крыму на 13 ноября: сухо и тепло до + 23

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму красиво даже в ноябре.В Крыму красиво даже в ноябре.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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13 ноября, в среду, в центральных и в восточных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с, с середины ночи 12-17 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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