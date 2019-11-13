Погода в Крыму на 13 ноября: сухо и тепло до + 23
13 ноября, в среду, в центральных и в восточных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +16…+18°.
Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с, с середины ночи 12-17 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
ИСТОЧНИК KP.RU