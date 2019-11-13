В Симферополе 13 ноября частично пропадет свет
13 ноября, в среду в Симферополе очередное отключение света, которое затронет с десяток городских улиц. Электричество исчезнет с восьми утра до пяти вечера.
Где в столице региона не будет света:
ул. Кубанская, 13, 13а;
ул. Глинки, 57;
просп. Победы, 213;
ул. Хабаровская, 28-48(чет), 25-77(нечет);
пер. Косогорный, 1-45(нечет);
ул. Кечкеметская, 114;
ул. Дыбенко, 2-12(чет), 3-7(нечет);
ул. А. Невского, 6-24/1 (чет), 9-31/1 (нечет);
ул. К. Либнехта, 12/5,12-
22(чет), 22/8, 5-19/10(нечет);
ул. К. Маркса, 8/21, 17-23/7, 33/10;
ул. Желябова, 2-8/2(чет), 8/10, 1/14, 3/11, 1-7(нечет);
ул. Толстого, 2-4 (чет), 1/24;
ул. К. Либнехта/Толстого
ИСТОЧНИК KP.RU