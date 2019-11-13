2019-11-13T08:30:52+03:00
Общество

В Симферополе 13 ноября частично пропадет свет

Электричества не будет с 8.00 до 17.00.
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет пропадет на весь день. Фото: архив "КП"Свет пропадет на весь день. Фото: архив "КП"
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13 ноября, в среду в Симферополе очередное отключение света, которое затронет с десяток городских улиц. Электричество исчезнет с восьми утра до пяти вечера.

Где в столице региона не будет света:

ул. Кубанская, 13, 13а;

ул. Глинки, 57;

просп. Победы, 213;

ул. Хабаровская, 28-48(чет), 25-77(нечет);

пер. Косогорный, 1-45(нечет);

ул. Кечкеметская, 114;

ул. Дыбенко, 2-12(чет), 3-7(нечет);

ул. А. Невского, 6-24/1 (чет), 9-31/1 (нечет);

ул. К. Либнехта, 12/5,12-

22(чет), 22/8, 5-19/10(нечет);

ул. К. Маркса, 8/21, 17-23/7, 33/10;

ул. Желябова, 2-8/2(чет), 8/10, 1/14, 3/11, 1-7(нечет);

ул. Толстого, 2-4 (чет), 1/24;

ул. К. Либнехта/Толстого

ИСТОЧНИК KP.RU

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