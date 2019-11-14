Глава Крыма собрался на пенсии вести блог и «пить кровь» врагов России

14 Нояб. 09:43 2019-11-14T09:43:35+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов собирается на пенсии стать блогером. Об этом он сообщил на встрече с делегацией иностранных журналистов, отвечая на вопрос о негативе в соцсетях.

– Настоящих блогеров мало, к сожалению, – посетовал Аксенов. – Я когда на пенсию уйду, тоже буду блогером и многим врагам нашей страны попью крови, в переносном смысле этого слова. Глава региона продемонстрировал осведомленность в спросе интернет-аудитории на контент.

- Если бы у нас с вами произошла какая-то драка, то к вечеру нас посмотрели бы 5 миллиардов человек, – уточнил Аксенов. – Боюсь что в нынешнем состоянии нас 5 миллиардов не посмотрит. Давайте вместе эти тенденции преодолевать.

Делегация иностранных журналистов прибыла в Крым накануне. В ее составе граждане Великобритании, Италии, Франции, Сербии, Узбекистана, Индии, Вьетнама, ЮАР, Конго и других государств.

Отметим, 26 ноября Сергею Аксенову исполнится 47 лет. В соответствии с пенсионной реформой, он выйдет на пенсию через 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU