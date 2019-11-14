2019-11-14T09:43:35+03:00
Политика

Глава Крыма собрался на пенсии вести блог и «пить кровь» врагов России

Лучший контент – это драка, считает Сергей Аксенов
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Сергей Аксенов встретился с иностранными журналистами. Фото: пресс-служба Главы РКСергей Аксенов встретился с иностранными журналистами. Фото: пресс-служба Главы РК
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов собирается на пенсии стать блогером. Об этом он сообщил на встрече с делегацией иностранных журналистов, отвечая на вопрос о негативе в соцсетях.

– Настоящих блогеров мало, к сожалению, – посетовал Аксенов. – Я когда на пенсию уйду, тоже буду блогером и многим врагам нашей страны попью крови, в переносном смысле этого слова. Глава региона продемонстрировал осведомленность в спросе интернет-аудитории на контент.

- Если бы у нас с вами произошла какая-то драка, то к вечеру нас посмотрели бы 5 миллиардов человек, – уточнил Аксенов. – Боюсь что в нынешнем состоянии нас 5 миллиардов не посмотрит. Давайте вместе эти тенденции преодолевать.

Делегация иностранных журналистов прибыла в Крым накануне. В ее составе граждане Великобритании, Италии, Франции, Сербии, Узбекистана, Индии, Вьетнама, ЮАР, Конго и других государств.

Отметим, 26 ноября Сергею Аксенову исполнится 47 лет. В соответствии с пенсионной реформой, он выйдет на пенсию через 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убитую отчимом пятилетнюю девочку похоронят на сельском кладбище в Крыму
Бывшее имение Рината Ахметова в Крыму продадут почти за 2 миллиарда рублей
Пожар в Симферопольском районе удалось потушить
В одном из колледжей Симферополя произошло ЧП: Студентка умерла на занятиях
К дому убитой пятилетней Даши жители Крыма несут цветы и игрушки
Незаконной вырубкой деревьев в Симферополе заинтересовалась прокуратура
Крымские власти выставят на торги заброшенный институт в Симферополе
Для тушения пожара в Симферопольском районе вновь привлекли авиацию
На пешеходном переходе в Симферополе сбили семью с ребенком
Синоптики рассказали, когда в Крыму ухудшится погода
Выпускники Крымского Федерального университета покоряют Россию
Спасателям удалось остановить распространение пожара в Симферопольском районе