2019-11-14T12:29:40+03:00
Общество

Симферопольское водохранилище обмелело вдвое

Запасов воды хватит до марта точно
Анна КИРИЕНКО
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Вода - самый ценный ресурс КрымаВода - самый ценный ресурс КрымаФото: Анастасия ЖУКОВА
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Симферопольское водохранилище заполнено на половину от своей проектной мощности – 16 миллионов кубометров вместо 35 миллионов. С учетом потребления в столичном регионе 5,2-5,4 миллионов кубометров воды в месяц, накопленной влаги хватит до марта.

Как сообщил глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль, в целом по Крыму приток воды в водохранилища естественного стока снизился 4-5 раз.

– Речные воды являются единственным источником водоснабжения Центрального и Южного Крыма, – отметил Вайль. – А притоки меньше прошлогодних.

В Симферопольское водохранилище за сентябрь-ноябрь поступило 669 тысяч кубометров воды, что в 4,5 раза меньше показателей прошлогодней осени.

Ситуацию в Госкомводхозе критичной не считают – даже с учетом ежесуточного забора 3 тысяч кубометров воды для производственных нужд КрымТЭЦ режим ограничений водоподачи в жилые дома вводиться не будет. Уже в декабре ожидаются первые обильные осадки, которые существенно поправят показатели заполняемости водохранилищ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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