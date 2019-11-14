Украинские раскольники снова проиграли в суде за крымский храм

14 Нояб. 14:52 2019-11-14T15:02:26+03:00

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Украинским раскольникам все же придется вернуть государству здание собора во имя святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в центре Симферополя. Арбитражный суд Центрального округа (Калуга) оставил в силе решение крымской Фемиды.

Собор этот принадлежал Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП). Священнослужители получили более тысячи квадратных метров в аренду еще в 2002 году за смешные деньги - 1 гривна в год. После Крымской весны эта раскольническая церковь отказалась перерегистрироваться по российским законам и перезаключить договор аренды, поэтому власти Крыма подали в суд.

Летом 2019 года Арбитражный суд Республики Крым частично удовлетворил иск Министерства имущественных и земельных отношений Крыма и постановил расторгнуть договор аренды здания. Незарегистрированные раскольники в лице главы Крымской епархии УПЦ КП епископа Климента (в миру - Павел Кущ) не согласились с таким вердиктом и подали на апелляцию.

Арбитражный суд Центрального округа оставил решение крымских коллег без изменений, в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.

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ИСТОЧНИК KP.RU