Суд постановил: Украинские раскольники должны освободить храм в центре Симферополя

Арбитражный суд Республики Крым частично удовлетворил иск Министерства имущественных и земельных отношений Крыма и постановил расторгнуть договор аренды нежилого здания с Управлением Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП).

Теперь священнослужители из епархии украинских раскольников должны будут покинуть здание в Симферополе по адресу Севастопольская 17А, где располагался кафедральный собор равноапостольных Владимира и Ольги.

- Договор аренды недвижимого имущества, заключенный 13 ноября 2002 года расторгнуть. Обязать Управление Крымской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата возвратить по акту приема-передачи Министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым часть нежилого здания (лит. А) площадью 1016,1 кв.м, - говорится в приговоре суда.

Кроме того, епархия заплатит 12 тысяч рублей госпошлины.

При этом арбитражный суд не стал взыскивать задолженность за аренду - 2,95 украинских гривен задолженности, а также 5,24 украинских гривен пени.

Службы здесь проводят только по выходным и праздникам, все остальное время храм закрытФото: Анастасия ЖУКОВА

Архиепископ Климент уже заявил украинским СМИ, что будет обжаловать приговор суда, однако смиренно оплатит 12 тысяч рублей госпошлины.

Как сообщала КП-Крым, еще во времена украинского Крыма епархия УПЦ КП арендовала здание в центре Симферополя по смешной цене - всего 1 гривна в год. После вхождения полуострова в состав России власти направили церковникам письмо с просьбой перезаключить договор аренды после переоценки имущества. Архиепископ Климент, возглавляющий епархию, сообщения от Минимущества РК игнорировал. В итоге ведомство решило расторгнуть договор аренды через суд.

Сначала у УПЦ КП отсудили часть помещений на первом этаже, где священнослужители держали... аптеку и кондитерский магазин. Правда, когда судебные приставы пришли опечатывать помещения, коммерческих вывесок уже не было. Вместо них значилось: часовня во имя Христа Спасителя.

Архиепископ Климент неоднократно заявлял, что крымские власти якобы притесняют украинскую церковь. Мол, отобрали храмы на территории воинских частей, теперь вот хотят выселить из кафедрального собора. Но все проблемы у священнослужителя начались из-за его "принципиальной позиции" - не регистрировать свою религиозную организацию по российскому законодательству. Поэтому с ним и начали расторгать договоры аренды помещений, так как неофициальная церковь не может их занимать.

Без кафедрального собора в Симферополе у УПЦ КП в Крыму остается только одна Крестовоздвиженская церковь в Евпатории, маленькое деревянное строение, спрятанное между жилыми домами. Но и та - самострой, так что администрация города уже вынесла священнослужителям предписание: либо быстро оформить все бумаги, либо демонтировать самостоятельно.

СПРАВКА КП

УПЦ Киевского патриархата - самопровозглашенная церковь, созданная в 1992 году митрополитом РПЦ Филаретом, бывшим предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата. Потом в РПЦ его предали анафеме. Церковь создавалась при поддержке тогдашнего президента независимой Украины Леонида Кравчука.

В конце 2018 года УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь (еще одна раскольническая структура) объединились в Православную церковь Украины. Ее признал Константинопольский патриархат и выдал соответствующий документ - томос об автокефалии. Больше ни одна из поместных церквей раскольников не признали.

Однако летом 2019 года «почетный патриарх» ПЦУ Филарет неожиданно заявил, что томос, выданный Константинополем, его не устраивает, поэтому он объявил, что УПЦ Киевского патриархата продолжает свое существование. Теперь на Украине начался конфликт между ПЦУ и УПЦ КП: они делят храмы и прихожан.

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