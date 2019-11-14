Экс-директору «Крым-Фармации» дали условный срок за взятку в 400 тысяч рублей
Экс-директора «Крым-Фармации» Ирину Бахлину признали виновной в получении взятки. Центральный районный суд Симферополя приговорил чиновницу к 7 годам лишения свободы условно, сообщил глава республиканского комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин.
По его словам, «Крым-Фармация» не могла рассчитаться с поставщиками из-за кредиторской задолженности. Ирина Бахлина пообещала одному из представителей фармацевтических компаний решить вопросы, связанные с первоочередным погашением долга за медпрепараты. Правда, за это директор «Крым-Фармации» попросила 400 тысяч рублей.
Суд лишил Ирину Бахлину права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на пять лет.
Напомним, Ирина Бахлина была задержана 6 июня 2018 года. Ее подозревали в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ - получение взятки в крупном размере.
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ИСТОЧНИК KP.RU