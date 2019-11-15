2019-11-15T10:10:33+03:00
Общество

В новый медцентр Республики Крым завозят мебель и оборудование

Больница имени Н.А. Семашко готовится к запуску
Галина КОВАЛЕНКО
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Больница готовится к открытию. Фото: Михаил Храмов/FBБольница готовится к открытию. Фото: Михаил Храмов/FB
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В многопрофильный республиканский медцентр Крымской республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко начали завозит и устанавливать оборудование и мебель.

- На сегодня строительная готовность составляет 98 %. В настоящее время в медцентр завозится мебель, оборудование, устраняются замечания заказчика и проводится уборка помещений, - такой пост разместил на своей странице в FB и.о. главы Минстроя РК Михаил Храмов.

Высокопоставленный чиновник рассказал о том, что идет работа над пакетом документов в Ростехнадзор для получения допуска электроустановки по постоянной схеме.

Когда такое разрешение будет получено, то начнутся пуско-наладочные работы инженерных систем: медицинских, вентиляции, теплоснабжения, хладоснабжения, лифтового оборудования, котельной и тому подобное.

Все работы, включая установку мебели и медоборудования, планируют завершить ближе к Новому году.

В январе будущего года стартует передача больницы Минздраву Республики Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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