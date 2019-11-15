2019-11-15T10:32:09+03:00
Общество

Шесть городов Крыма вошли в топ-10 для отдыха на Новый год

Популярен так же отдых в Ставрополье и Краснодарском крае
Галина КОВАЛЕНКО
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ЮБК всегда пользуется популярностью у туристов.ЮБК всегда пользуется популярностью у туристов.
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Эксперты выяснили, на каких российских курортах туристы хотят провести новогодние каникулы.

- Шесть курортов Крыма, три курорта Краснодарского края и один курорт Кавказских Минеральных Вод вошли в первую десятку курортов, популярных для отдыха на новогодних каникулах. – сообщали аналитики российского сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В «десятку» попали следующие города Крымского полуострова: Ялта, Алушта, Феодосия, Алупка, Судак и Севастополь. Так же в топе Сочи, Анапа и Геленджик и Кисловодск.

Специалисты говорят, что туристы планируют провести в этих городах от 3,7 до 6 ночей и отдать за жилье от 1,9 до 3,5 тысячи рублей в сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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